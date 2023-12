Stem Dirk Coryn tot Krak van Blankenberge

Dirk Coryn (58) werd genomineerd onder meer ‘omdat hij telkens vernieuwing brengt in Blankenberge, mensen verbindt en van een handelszaak een toppertje maakt door heel veel inzet.’ Rechtover zijn frituur Friet Revue in de Vissersstraat opende Dirk onlangs nog samen met Erwin Vanbesien het nieuwe multimediaconcept Entertainment Shop, en hij zette ook dit jaar weer zijn schouders onder de programmatie van Winterpret. Zijn naam is daarnaast al jaren verbonden aan Het Witte Paard. “We proberen inderdaad iets voor de Blankenbergse gemeenschap te betekenen. Blij en verrast met deze appreciatie en dat uit onverwachte hoek”, aldus de eventorganisator. (WK)

Dirk Coryn is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

