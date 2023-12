Stem Dirk Callens tot Krak van Zulte

Dirk Callens (62) is de drijvende kracht achter de fanfare van Machelen en steeds bereid om de kar te trekken, onder andere dit jaar voor feestjaar 600 jaar Machelen Gulde. “Als voorzitter van de fanfare, waarin ik ook drummer ben, wil ik mij graag inzetten”, vertelt de geboren en getogen Machelenaar. “Alles klaarzetten voor de repetities, sluiten… “Ook bij 600 jaar Gulde ben ik bestuurslid. Dat is een vereniging met cultuur en geschiedenis uit Machelen. Daarmee beelden we tijdens de kermis in de eerste week van juli de tijd van toen uit. Ook de fanfare is dan gekleed in de klederdracht van toen. Overal waar ik mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat graag. Het is fantastisch dat ik genomineerd ben. Zoiets is een mooie erkenning.” (ELD)

Dirk Callens is genomineerd voor Krak van Zulte Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

