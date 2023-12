Stem Dieter Bostyn tot Krak van Hooglede

Dieter Bostyn (40) uit Hooglede is al meer dan 15 jaar gebeten door fotografie. Beroepshalve werkt hij in De Lochting bij de groendienst. “In 2003 ben ik gestart aan een zevenjarige opleiding fotografie. Vandaag maak ik foto’s van lokale evenementen zoals Nacht van de Punch of het Dovy Natourcriterium. Fotograferen is voor mij unieke momenten vastleggen. Beelden maken herinneringen tastbaar en de reacties achteraf zijn het meest waardevol.” In september won Dieter nog de publieksprijs in een fotowedstrijd van de Cultuurraad van Hooglede rond het (im)materieel erfgoed van de gemeente, met een beeld van het onthaalpaviljoen op het Duits Kerkhof. (EVG)

Dieter Bostyn is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

