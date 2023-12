Stem Dicky Vanhoutte tot Krak van Staden

Dicky Vanhoutte (57) leidt samen met broer Jan Vanhoutte (61) en dochter Hélène Verstraete (29) Onik Onik Fashion. Sinds 30 november mogen ze zich gebrevetteerd hofleverancier noemen. Oni Onik maakt avond-, cocktail- en bruidskledij en hoogwaardige uniformen. “Die vinden hun weg naar onder andere driesterrenrestaurant Boury, Roularta Media Group en hotel De Orangerie in Brugge. Sinds eind jaren 80 staan we ook in voor het leveren van de kledij van de vrouwelijke personeelsleden aan het hof. Dat we ons nu hofleverancier mogen noemen is een enorme eer.” Oni Onik was dit jaar ook finalist voor Het Product Made in West-Vlaanderen. (BCH)

Dicky Vanhoutte is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Dicky Vanhoutte