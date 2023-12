Stem Dean Masschelein tot Krak van Izegem

Dean Masschelein (33) startte eind januari met Nast. Met onder meer ervaring in de keuken van Tim Boury en de titel van ‘Viskok van het jaar’ op zak, startte de chef-kok een eigen zaak in de oude cichorei-ast langs de Molenhoekstraat. Meteen werden ook alle verwachtingen ingelost. De reservaties zitten voor maanden ver vol en ook van de Gault&Millau-jury volgde de nodige appreciatie. Met 14,5 op 20 was Nast de hoogste nieuwkomer in onze provincie.

“Maar dit lukte enkel dankzij mijn team”, deelt Dean de credits. En dat hij West-Vlaming blijft, steekt hij ook niet onder stoelen of banken. “We ein oes geweird lik nen duvel in een wiewaeter-vat, dikke merci voor alle mooie apreciatie, ’t doe deugd!” (WVS)