Stem Davy Claerhout tot Krak van Ingelmunster

Zondag 10 september was een belangrijke dag voor de cultuurraad, want voor de allereerste keer werd Klink en Klank georganiseerd op het Marktplein. Het gratis aperitiefconcert werd verzorgd door de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt en het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos, met tussenin de uitreiking van de cultuurtrofee aan Dominique Santens. Voor voorzitter van de cultuurraad Davy Claerhout (45) en zijn medewerkers was het een grote gok, maar het publiek was heel enthousiast. “Muziek en cultuur zijn voeding voor de geest. Dit is muziek in zijn puurste vorm. Zonder versterking, maar met de kracht van het samenspel”, zegt Davy uit de Hinnebilkstraat. (PADI)

