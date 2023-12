Stem David Van Bouwel tot Krak van De Panne

Toen hij in 2015 in het hem onbekende De Panne kwam wonen, werd David (50) getroffen door de schoonheid van De Panne.

“Als gepassioneerd fotograaf kon ik deze schoonheid al vaak delen via mijn foto’s bij het tv-weerbericht en op sociale media. Ook mijn beroepsactiviteit als leerkracht klavieren (orgel, piano, klavecimbel, red.) kon ik hier uitbouwen. Heel wat jongeren én volwassenen in deze regio blaken van talent. De ‘tutti’-klas in onder meer StAPwest Veurne is een project dat me nauw aan het hart ligt! De Panne voelt echt aan als mijn thuis, en de hartelijkheid van de locals is uniek.” (MVO)