Stem David Laby tot Krak van Komen-Waasten

David Laby (48) is een ondernemer, maar niet enkel dat. Hij staat in Komen-Waasten te boek als een volksfiguur die zich inzet voor het behoud van de volkse sferen in de verschillende wijken. In zijn thuisbasis, wijk Geuten, organiseert David jaarlijks de eierenworp, een evenement dat keer op keer honderden mensen op de been brengt. Ook in Waasten, waar zijn café is gelegen, is volkse sfeer zijn drijfveer.

Zo stippelde hij met Halloween een volledig gratis parcours voor kinderen uit en hij betrok er meteen de lokale middenstand bij. “Mensen gaan er vaak van uit dat bepaalde wijken volledig dood zijn”, klinkt het bij David. “Maar vaak volstaat het om een kleine vonk te maken. Ik ben blij dat ik vaak die vonk kan zijn.” (SR)