Stem Dajo Huylebroeck tot Krak van Torhout

Dajo Huylebroeck (36) woont in zijn eentje in de Zwevezelestraat. Hij is goederentreinbestuurder bij vrachtoperator Lineas in Gent-Zeehaven. Hij speelt bastuba en is voorzitter van de koepel vzw De jongelingskring met het Houtlands Harmonieorkest en de twee jeugdorkesten, de Houtlandse Benjamins en het Houtlands Jeugdensemble. “De nominatie voor de Krak voelt aan als een mooie erkenning voor het grote engagement dat ik als jonge voorzitter samen met veel andere leden van onze vereniging voor De Jongelingskring opneem”, zegt hij. “We brengen cultuur en vervullen daarnaast onze maatschappelijke rol. Jong en oud krijgen bij ons de kans om in onze orkesten hun muziekmicrobe om te zetten in samen musiceren op hoog niveau.” (JS)

Dajo Huylebroeck is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

