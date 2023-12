Stem Conny Thomas tot Krak van Oudenburg

Conny Thomas (59) is sedert 2006 uitbater van café Sportvriend in de Dorpsstraat, samen met ‘t Nesje en café Monico de drie resterende horecazaken in Ettelgem. Ze nam de zaak over van Eliane Vaernewyck. “Dit is nog een echt dorpscafé. Ik ken hier alle klanten”, zegt Conny. “Dat ik genomineerd ben voor de Krak, is een hele eer.” Ze is de vrouw van Nico Couwet en de moeder van Ricardo. De Sportvriend is het duivenlokaal van Union Gistel. “Ook een fietsclub en kaartclub hebben hier hun lokaal, en het koersbal van S-Sport. Ik hoop mijn klanten nog enkele jaren te kunnen soigneren.” (LIN)

Conny Thomas is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

