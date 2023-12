Stem Claudine Vandewiele tot Krak van Wingene

Claudine Vandewiele (65) helpt dolgraag mensen. “Het actief in de weer zijn hoort bij mijn dagelijkse leven”, weet Claudine. “Bij PSH (Psycho Sociale Hulpverlening) ben ik hoofdcoördinator. Het netwerk staat klaar om opvang te bieden aan niet-gewonde slachtoffers. Mensen helpen en ondersteunen, schenkt mij veel voldoening. Maandelijks help ik ook mee bij het dementiecafé bij Familiezorg Tielt.Wekelijks help ik ook kinderen bij de huiswerkklas. Daarnaast ben ik bestuurslid bij het Bruegelcomité, bij Femma en lid van de bibliotheek-, milieu- en seniorenraad. De taak van toneelmeester vervul ik bij toneelkring Bouckhout. Ik werkte ook mee aan de borstkankercampagne.” (NS)

Claudine Vandewiele is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

