Stem Cindy Vanlerberghe tot Krak van Blankenberge

Cindy Vanlerberghe (41) was vorig jaar genomineerd voor een Blankenbergse sporttrofee omdat ze deelnam aan 37 loopwedstrijden en daarbij liefst 2.500 kilometer aflegde. Dit jaar stonden onder meer de marathons van Rotterdam en Keulen op het programma. Later volgden nog de Port Oostende Charity Run, een trailweekend in de Ardennen, de Trappistenloop in Ouwegem en het Loopcriterium van de Kust waar Cindy eindigde als derde dame bij de masters. Cindy is aangesloten bij loopclub Team Fischer. “Die Krak-nominatie kwam geheel onverwacht, maar het deed me wel eens stilstaan bij wat ik de voorbije jaren al allemaal presteerde”, aldus Cindy. (WK)

Cindy Vanlerberghe is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

