Stem Cindy Deseure tot Krak van Houthulst

Cindy Deseure (49) is moeder van twee en woont in Houthulst. Ze is genomineerd voor haar grote inzet om van Klerken een warme gemeenschap te maken. Samen met ZorgSaam Klerken organiseerde ze al verschillende zaken. Bijvoorbeeld het ‘Kleine helpen’, waarbij een aantal vrijwilligers contactpersonen zijn op wie de mensen van de gemeente een beroep kunnen doen om bijvoorbeeld eens naar de apotheek te gaan, een praatje te gaan maken bij mensen die zich eenzaam voelen… Voor Cindy komt deze nominatie onverwacht maar ze is wel blij: “Het is super aangenaam, een erkenning voor de energie die ik en alle andere betrokkenen in het project steken.” (ACK)

Cindy Deseure is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

