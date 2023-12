Stem Christof Bossu tot Krak van Lichtervelde

Christof Bossu (43) woont in de Gaaipersstraat en is samen met Ilse Herpoelaert. Hij is plusouder van Laura en René. Op professioneel gebied voert Christof pleisterwerken uit. Hij is lid van de supportersclub van KFCL, waar hij bij elke activiteit klaarstaat om te helpen. Dit jaar ging hij mee als begeleider naar Rock voor Specials in Evergem en kroop hij een hele namiddag in een olifantenpak voor de Jumborun. “Ik ben wel wat verwonderd over deze nominatie en ik voel mij vereerd, het is fijn als rasechte Lichterveldenaar om genomineerd te worden voor Krak van de gemeente. Of ik het verdien om Krak te worden? Dat laat ik over aan het publiek.” (lacht) (JW)

Christof Bossu is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

