Stem Christine Dejaegere tot Krak van Harelbeke

Christine Dejaegere (71) is getrouwd met Jan Baert en is mama van 5 kinderen en oma van 12 kleinkinderen. “Ik ben opgetogen en verrast met mijn nominatie”, zegt Christine, die bij Belgacom werkte. Christine is gemachtigd verkeersopzichter voor de Sint-Augustinusschool, leesmoeder in enkele scholen en begeleidt af en toe schoolkinderen met de fiets naar allerlei evenementen. Ze is vrijwilliger in het buurthuis van Kunstwerkplaats van Ubuntu, en bij Wiegwijs. Ze is ook lid van Femma. “Sinds er kleinkinderen zijn kook ik iedere vrijdag voor heel mijn gezin: 11 ‘s middags en 12 ‘s avonds. Mensen helpen en bezig zijn is en blijft mijn lang leven”, lacht ze. (PVH)

Christine Dejaegere is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

