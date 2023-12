Stem Christine Deblauwe tot Krak van Koekelare

Christine Deblauwe (65) is de drijvende kracht en hoofdvrijwillige van Uz Uzeke, een sociaal project voor kansarmen gehuisvest in de gewezen pastorie aan de Lekestraat 33 in De Mokker. De organisatie schenkt elke woensdagnamiddag gratis kledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar aan iedereen die zich aanbiedt. Christine woont sinds haar huwelijk in Koekelare en was 36 jaar psychiatrisch verpleegkundige in AZ Damiaan in Oostende. “Mijn ervaring in het begeleiden van mensen met problemen komt me nog altijd goed van pas. Ik vind het leuk om genomineerd te worden omdat ons project hierdoor in de belangstelling komt te staan”, aldus Christine Deblauwe. (PDC)

Christine Deblauwe is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Christine Deblauwe