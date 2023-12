Stem Christa Ledoux tot Krak van Roeselare

Christa Ledoux (62) ontpopte zich tot Roeselaarse Smaakmaker. Met haar ‘Oederwetse Roeseloarse utsepot’ overtuigde ze de jury. ‘Ik gebruik daarbij al ruim 40 jaar een recept, gekenmerkt door pure groenten. Om jongeren aan te sporen meer groenten te eten krijgt de hutsepot een moderne twist. Met de frisse kleuren van geblancheerde spruiten-, savooiblaadjes, worteltjes, geroosterd brood en eetbare bloempjes krijgt de hutsepot een leuke touch. “Na het hutsepotfestijn dat volgde kon 1.250 euro geschonken worden aan de Sociale Kruidenier. Christa is zelf ook vrijwilliger bij ‘RSL op Post’. “Ik kook erg graag en samen met de mensen die interesse tonen, slaan we zelf aan het koken en genieten we samen van wat we bereid hebben.” (WVS)

Christa Ledoux is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Christa Ledoux