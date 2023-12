Stem Chantal Sellekaerts tot Krak van Jabbeke

Chantal Sellekaerts (58) fietste deze zomer op zes weken de volledige Franse landsgrens af. Haar eigen Tour de France van net geen 5.000 km. “Mijn grootste bekommernis was slaapgelegenheid vinden. Vooral de eerste dagen was dat een uitdaging: de graanschuur van Frankrijk, dat zijn velden zover het oog kan reiken.” In de Alpen en de Pyreneeën stonden de Varsenaarse maar liefst 26 cols te wachten. Gemiddeld trapte ze 120 km per dag, maar de man met de hamer is ze onderweg nooit tegengekomen. Chantal hoopt andere fietsers te inspireren. “Wij Vlamingen trekken in de zomer altijd massaal met de auto naar Frankrijk, maar vanop de fiets zie je zo veel meer.” (BC)

