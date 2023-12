Stem Chantal Haers tot Krak van Oostkamp

Chantal Haers (67) uit de Lodistraat in Hertsberge is een zeer actief persoon in Hertsberge. Ze is binnen de parochie van Sint-Jan verantwoordelijk voor zowel de eerste communicantjes als voor de vormelingen. “Ik ben sinds het begin ook betrokken bij de millennium-werkgroep maar ook zeer actief binnen de Broederlijk Delen- werkgroep en bij tal van andere parochiale activiteiten.” Chantal is ook als straatambassadeur van de Lodistraat de verbindingspersoon met de gemeente maar ook de drijvende kracht achter de kerstconcerten in de kerk van Hertsberge. Ze zetelde ook in het bestuur van het jeugd tekenatelier Oostkamp. (GST)

Chantal Haers is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

