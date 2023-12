Stem Celine Mattheeuws tot Krak van Veurne

Sinds Celine Mattheeuws (40) vorig jaar onverwacht afscheid moest nemen van haar vader Eric, zet ze het familiebedrijf met hart en ziel verder. “Ik ben fier op papa en op de stad waar hij in 1990 zijn bedrijf startte. Ik probeer zijn voorbeeld te volgen: de innovatieve en menselijke ondernemer, altijd eerlijk, met respect voor zijn medewerkers, die zijn familie en kleinkinderen op handen droeg. Sinds zijn overlijden hebben we het niet makkelijk gehad, zakelijk, mentaal, familiaal… Maar we zijn gegroeid als gezin, als bedrijf, als individu. Daarom primeert nu mijn gezin en staat de bedrijventerreinvereniging Veurne@Work nu even on hold.” (MVO)

Celine Mattheeuws is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Celine Mattheeuws