Stem Caroline Ghyselinck tot Krak van Beernem

Caroline Ghyselinck (64) zet zich samen met haar man Willy Vanneste, Johan De Rycke, Maria Vanneste en Ivan Verbauwhede als de Vrienden van Ayweyo al jarenlang in voor een schooltje in Kenia via vzw Kitanda. Willy is er momenteel weer ter plaatse, om aan een nieuwe watervoorziening te werken. “We zijn er lang geleden ingerold en blijven sindsdien de handen uit de mouwen steken. We willen de mensen daar niet in de steek laten en organiseren met plezier jaar na jaar acties om geld in te zamelen. We krijgen er ook veel dankbaarheid voor terug, er is ginds zelfs al een kindje naar Willy vernoemd.” (AV)

Caroline Ghyselinck is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Caroline Ghyselinck