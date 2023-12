Stem Caroline Dellaert tot Krak van Zedelgem

Als moeder van vier runde Caroline Dellaert (58) samen met haar man een bloeiende apotheek in Veldegem. In het bestuur van Markant Veldegem schonk ze 25 jaar vrije tijd aan cultuurminnende dames. “Met Touché blijf ik in de gemeente verbinden en raken met verhalen met en voor mensen. Met z’n allen blijven we nood hebben aan zingeving.” Caroline bekwaamde zich met opleidingen tot therapie voor ouders en kinderen, en doopte haar praktijk in de Veldegemsestraat tot ‘The Tree to Be’, de boom, de persoon die je kan worden. Als psychotherapeut helpt ze om als mens, als ouder te groeien in verbinding met jezelf, je kind en je omgeving. (HV)

Caroline Dellaert is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Caroline Dellaert