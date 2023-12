Stem Carl Ceulemans tot Krak van Bredene

Oud-politie-inspecteur Carl Ceulemans (62) redde op 3 september een man uit het kanaal Oostende-Brugge, niet ver van zijn woning. Carl en vrouwlief Chrisje reden toen net voorbij met de fiets. “Ik wist toen echter nog niet dat het om twee drenkelingen ging.” Carl blijft daarom met een wrang gevoel zitten omdat hij ook de tweede man niet kon redden. “Ik ben vereerd met de nominatie, maar heb bij de redding gedaan wat in mijn mogelijkheden lag, zonder mijzelf in gevaar te brengen. Ik voel me dan ook geen held. Ik heb vooraf snel de risico’s ingeschat en gebruikgemaakt van mijn jarenlange ervaring als kajakker en windsurfer. En ik blijf gelukkig rustig in stresssituaties.” (MM)

