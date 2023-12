Stem Brecht Gailliaert tot Krak van Ichtegem

Brecht Gailliaert (36) uit het Muizenveld in Eernegem is eigenaar van een niet zo alledaags bedrijf. Hij verhuurt mobiele toiletten en aanverwanten. Denk daarbij niet alleen aan de plastieken hokjes of urinoirs die je op een werf ziet, maar ook aan handwasstations, toiletten die toegankelijk zijn voor mindervaliden… In 2016 startte Brecht als zelfstandige in bijberoep, om in 2019 over te schakelen naar een volledig zelfstandig statuut.

Zijn activiteiten leverden hem dit jaar een deelname op aan het VTM-programma De vuilste jobs van Vlaanderen. “Ik stond er eerst wat weigerachtig tegenover, maar ik kreeg heel veel positieve reacties!” (ED)