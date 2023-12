Stem Bram Verslype tot Krak van Houthulst

Bram Verslype (24) lanceerde dit jaar samen met zijn kameraad Sem Provoost uit Noordschote zijn eigen bier Nois Tripel. De twee kennen elkaar van bij de KSA in Merkem. “Tijdens de covidperiode borrelde het idee om een eigen bier op de markt te brengen”, zegt Bram. “De naam verwijst naar het dialect voor ‘nooit’ en naar het Engelse woord ‘nice’. Intussen zijn de eerste palletten de deur uit en zijn ook de bijbehorende glazen binnen. Deze nominatie is een aangename verrassing, ook mijn ouders reageerden trots. Het is alleszins een extra motivatie om in 2024 verdere stappen te zetten met ons bier”, besluit de elektricien, die ook actief is bij Merkem Sport. (API)

Bram Verslype is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Bram Verslype