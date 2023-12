Stem Bram Paepe tot Krak van Ichtegem

Bram Paepe (18) uit de Mexicostraat kreeg een belangrijke rol in de najaarsproductie van Theater de Snuifdoos, Tailleur pour Dames. Hij speelde er Etienne, een atypische butler. Dat hij daarvoor meerdere keren per week moest pendelen tussen zijn studentenkot en de repetitieruimte in de gemeentelijke basisschool in Ichtegem vond de tweedejaarsstudent orthopedagogie aan de HoGent niet erg. “Ik heb heel even getwijfeld, maar mijn passie voor toneel haalde uiteindelijk de bovenhand”, klinkt het. “Ik voelde me meteen welkom in de groep en heb heel wat opgestoken van de andere, meer ervaren spelers en de regisseur. Dit smaakt zeker naar meer!” (ED)

Bram Paepe is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

