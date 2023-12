Stem Bram Naessens tot Krak van Wielsbeke

Op zijn 23ste werd Bram Naessens (42) uit Sint-Baafs-Vijve getroffen door beenvlieskanker. Dat resulteerde in de amputatie van zijn linkerbeen, maar niet in het einde van zijn sportcarrière. Hij schopte het tot de nationale voetbalploeg voor mensen met een amputatie en Belgisch kampioen rolstoeltennis. “Ik wil vooral tonen dat het niet stopt na een tegenslag. Naast voetbal bij Club Brugge Amp en de Red Flamengos, speel ik ook nog padel en tennis in Meulebeke en waterpolo met de validen in Waregem, alles op competitieniveau. Ik ben een nuchtere persoon die heel graag sport. Tonen aan de wereld dat ook wij de wereld aankunnen is voor mij heel belangrijk.” (ELD)

Bram Naessens is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

