Stem Bram Keirsebilck tot Krak van Oostende

Bram Keirsebilck (40) is al tien jaar pers- en communicatieverantwoordelijke bij KV Oostende en was voordien ook altijd KVO-supporter. Hij speelde als kind zelf bij KVO en woonde op 9-jarige leeftijd zijn eerste match bij.

Hij reageert op zijn nominatie: “Het is een grote verrassing. Maar het voelt wat onwennig. Want KVO is een team en er zijn zoveel mensen die zich belangeloos inzetten of hier nog langer zijn dan ik. Anderzijds zijn er ook elke dag mensen die zich inzetten voor anderen in bijvoorbeeld een ziekenhuis of levens redden. Dat is veel belangrijker dan wat ik doe. Maar de nominatie is uiteraard heel leuk, ook om onze mooie club mee in de kijker te plaatsen in toch wel moeilijke tijden.” (EFO)