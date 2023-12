Stem Blanche Decorte tot Krak van Wervik

Blanche Decorte (21) traint bij de Wervikse turnclub We Gym Together en trok naar de Special Olympics. De cameraploeg van VTM volgde haar bij de voorbereiding daarvoor voor het programma ‘Alles voor de Spelen’. “De Spelen zelf werden een groot succes met een gouden medaille op de grond, goud op de balk, zilver op de brug met ongelijke leggers en brons in de all-round categorie. Ik deed in 2019 ook al mee met de Special Olympics in Abu Dhabi. Toen haalde ik vijf medailles.” Blanche helpt haar ‘moeke’ Karin Charlet overigens met de ‘knuffelclub’. “Dit is een project dat kinderen in kwetsbare situaties een leuke zondagnamiddag wil bezorgen.” (RB)

Blanche Decorte is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

