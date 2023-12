Stem Björn De Smet tot Krak van Dentergem

Het nieuwe schooljaar ging in Dentergem gepaard met de komst van een gloednieuwe school. De Ruimtevaarder biedt onderdak aan 24 leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis. Het unieke is dat de school gebouwen deelt met woonzorgcentrum Mariaburcht en dat de senioren er op bepaalde momenten samenkomen met de kinderen. “Jong en oud zijn goud”, is dan ook ons motto”, knipoogt coördinator Björn De Smet (45), de man die mee aan de wieg van de school stond. “We hebben een pittige opstartperiode achter de rug maar als ik nu zie wat voor verbinding we op die korte tijd al hebben gecreëerd is dat fantastisch.” (vadu)

Björn De Smet is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

