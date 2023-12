Stem Bert Verriest tot Krak van Avelgem

Geboren en getogen Avelgemnaar Bert Verriest (32) is een onmisbare schakel van Koninklijke Basket Avelgem. De turnleerkracht is er secretaris, jeugdcoach, speler, clubscheidsrechter en zorgt voor het speelklaar zetten van het basketveld. “Dit is nu al een tiental jaar dat ik dit met hart en ziel doe”, vertelt Bert. “Ik ben er ingerold door voormalig voorzitter Alex Frooninckx. Het begon eenvoudig maar gaandeweg kwamen daar meer en meer taken bij (lacht). Ik woon op een boogscheut van de zaal, dit is mijn tweede thuis. Ik zorg ook voor de communicatie naar sportdienst, trainers, ouders en bond toe. Een hele boterham die je alleen door clubliefde volhoudt.” (ELD)

Bert Verriest is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

