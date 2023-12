Stem Bert Devos tot Krak van Dentergem

De omgeving van de Meikensbossen telt sinds deze zomer een nieuwe blikvanger. De historische Sint-Annakapel is prachtig gerenoveerd en fungeert voortaan als af te huren evenementenlocatie. De aftrap werd deze zomer gegeven met een succesvolle zomerbar. Eén van de drijvende krachten achter de renovatie is Bert Devos (49), die samen met architectenduo Matthias Mattelaer en Benjamin Denef (DMOA) de kapel nieuw leven inblies. “Ik ben vereerd met deze nominatie enwe zijnblij dat we met dit project een bijdrage kunnen leveren aan de culturele groei en het welzijn van Dentergem. We krijgen nu al reservaties vanuit het hele land”, aldus Bert. (vadu)

Bert Devos is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

