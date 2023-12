Stem Bert Begein tot Krak van Izegem

Bert Begein (45) is na een ongeval al 36 jaar aan zijn bed gekluisterd, maar dat houdt hem niet tegen om zich ook vaak in te zetten voor het goede doel. De Bosmolenaar heeft een grote vriendenkring en voor twee van zijn vriendinnen, Nele Degryse (Samugam) en Elien Spillebeen (Mama Kivu), besloot hij een financiële actie te doen voor de goede doelen waarvoor deze twee dames staan. Met De Bertelaar bracht hij een vuistdikke kalender uit, met onder meer mopjes, een quiz, maar ook enkele weetjes over Bert zelf. “We klokten af op ruim 1.650 kalenders. We zullen een som kunnen schenken die de 30.000 euro benadert. Maar voor mij moet de echte test nog komen: vinden al die mensen die mijn kalender gekocht hebben, hem geslaagd…?” (WVS)