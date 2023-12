Stem Beatrice Wyffels tot Krak van Moorslede

“Mijn man en ik hadden al meerdere malen Noord-Afrika bezocht en dat waren steeds fascinerende en confronterende reizen geweest. We wilden nu eens heel Afrika doorkruisen van het noorden naar het zuiden”, aldus Beatrice Wyffels (62). “Ik heb na deze lange fietsreis van 19.500 km wel een heel andere kijk op het continent Afrika en ook op de wereld. Het was voor mij zowel fysiek, maar ook psychisch een inspannende reis. Moeilijk te verwerken waren de armoede, kinderarbeid, ontbrekende educatie, fanatieke godsdiensten, povere gezondheidsfaciliteiten, volledig andere mentaliteit van leven en denkwijze. Maar de altijd vriendelijke mensen die ons en mij hielpen, zullen ons steeds bijblijven.” (RV)

Beatrice Wyffels is genomineerd voor Krak van Moorslede

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem nu voor Beatrice Wyffels