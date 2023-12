Stem Bart Cappoen tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Bart Cappoen (41) is getrouwd met Marieke Sarrazin en papa van drie kinderen: Reinout, Liedewij en Pepijn. Als hij niet aan het werken is als opvoeder in het VTI in Roeselare zet hij zich in voor het verenigingsleven. Zo leidde hij met het Sint-Maartenscomité de intrede van de goedheilige kindervriend in goede banen en was hij een van de drijvende krachten achter de terugkeer van de Dolle Dinsdag Stoet tijdens de kermis op de Madonna. “Daarnaast zit ik ook in de ouderraad en wat losse dingen”, vertelt Bart, die ook als Clown Pepito een lach op kindergezichten tovert. “Deze nominatie geeft energie en een boost om door te gaan met wat ik bezig ben.” (TOGH)

Bart Cappoen is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

