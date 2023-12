Stem Barbara Desmet tot Krak van Ledegem

“18 jaar geleden startte ik als onthaalmoeder door mijn liefde voor kinderen”, vertelt Barbara Babs Desmet (45). Doorheen de jaren kwam er af en toe een pand vrij in de Kasteelstraat, waardoor ze nu vijf locaties heeft. “Mijn levenswerk is zo goed als voltooid, maar zeg nooit nooit. Het blijft kriebelen. Dankzij een sterk team van 20 medewerkers kunnen we nu 70 naschoolse kindjes, 50 peuters en 34 baby’s opvangen. De organisatie van dat alles is heel druk en zwaar, maar ik blijf het volhouden door de liefde van en voor de kinderen. Het brengt me levenskracht en -vreugde. Kinderen zijn mijn leven. Ik zorg voor elk kind alsof het van mij is. Hun glimlachjes zijn onbetaalbaar.”

Barbara Desmet is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Barbara Desmet