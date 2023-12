Stem Astrid Hoornaert tot Krak van Tielt

Astrid (23) liep en fietste 723,36 kilometer ter ere van haar grootmoeder, die al tien jaar aan dementie lijdt. Zij en Nicole Corbanie (82) waren altijd twee handen op één buik, maar tegenwoordig herkent Nicole haar kleindochter niet meer. Sinds de diagnose in 2013 verloor ze langzaam haar geheugen. Nog altijd gaat Astrid zo vaak ze kan op bezoek in het woonzorgcentrum in Ardooie. Om haar mamie te eren en om iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt een hart onder de riem te steken, startte Astrid de campagne Astrid versus Alzheimer. Zo haalde ze 5.645 euro op voor Stop Alzheimer. “De Ten Miles was de grootste uitdaging, maar ik heb geen seconde aan opgeven gedacht. Mamie stond altijd klaar voor ons. Dit is het minste wat ik kon doen.” (SV)

Astrid Hoornaert is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

