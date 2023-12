Stem Astrid Braeckevelt tot Krak van Wervik

SK Geluwe komt voor het eerst ook uit met een vrouwenploeg. Met succes alvast want de ploeg van trainer Frederik Vermont staat tweede. “De sfeer is één van de redenen van ons succes”, zegt Astrid Braeckevelt. “We hangen heel goed aan elkaar, zowel op als naast het veld. We hebben redelijk wat ervaring en kwaliteit. We zijn een mix van leeftijden. Dat allemaal is de basis om op te bouwen. En we hebben een goede trainer. Het is tof om te horen dat ik ben genomineerd. Het is tevens een vorm van appreciatie voor het vele werk dat we met enkele andere spelers deden om met een ploeg te starten. En het is natuurlijk tof dat het goed draait.” (EDB)

Astrid Braeckevelt is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

