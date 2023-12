Stem Arthur Corbanie tot Krak van Tielt

De 24-jarige Arthur Corbanie was als dj Triple R jarenlang een vertrouwd gezicht in d’Hespe en draaide in coronajaar 2020 zelfs plaatjes vanop de Hallentoren. Afgelopen zomer stond hij op het bekende dancefestival Tomorrowland met een activatieproject van Red Bull en werkte hij achter de schermen bij Gent Smaakt en bij Rock Werchter. De evenementensector is hem dan ook op het lijf geschreven. In eigen stad is Arthur ondertussen al drie jaar een van de drijvende krachten achter de succesvolle pop-upbar Wünderbar. “Toen ik in het buitenland studeerde in het kader van het Erasmusproject, heb ik veel nagedacht over het leven en wat ik ervan wilde maken. Toen besliste ik: doe wat je graag doet, het leven is al kort genoeg”, besluit Arthur. (SV)

Arthur Corbanie is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

