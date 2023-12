Stem Arne Lips tot Krak van Ledegem

Arne Lips (28) is piloot sinds 2013 en doet al zijn hele leven aan ballonvaren. “Mijn pa is piloot en heeft zijn eigen ballonbedrijf, Ballonteam Lips. Van kinds af wilde ik daarom ook piloot worden.” Arne haalde de eerste plaats op het grootste ballonevent van Europa in 2023 en versloeg zo meer dan 400 deelnemers. “Omdat de wedstrijd tijdens de vakantie plaatsvond en ik met vrienden deelnam, was het eigenlijk heel relaxt. Maar zodra we goed gestart waren, was er steeds meer focus. Om op het einde van de week op het podium te staan samen met enkele andere toppers maakte me wel blij. Dat was het resultaat van een sterk team: winnen doe je niet alleen in het ballonvaren.” (RV)

Arne Lips is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

