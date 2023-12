Stem Ariane Delaere tot Krak van Bredene

Ariane Delaere (57) heeft zich dit jaar in de kijker gewerkt met een enquête over het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat volgens haar enkele tekorten vertoont. Als frequent gebruiker van het openbaar vervoer zette zij er een bevraging over op. Die resulteerde in ruim 220 ingevulde formulieren, die zowat allemaal Arianes voorstellen bevestigden. Ariane trok er onlangs mee naar het gemeentebestuur. “Burgemeester Vandenberghe en schepen Vermeire beloofden dat ze mijn enquête als basis voor verdere gesprekken met De Lijn zullen gebruiken.” Of Ariane blij is met haar nominatie? “Ik hoop dat die de gesprekken over het nieuwe vervoersplan warm zal houden.” (MM)

Ariane Delaere is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

