Stem Antoon Vaneeckhout tot Krak van Izegem

Kachtemnaar Antoon Vaneeckhout (26) begon op 16-jarige leeftijd met muziek te draaien. Ondertussen maakt hij ook zijn eigen muziek onder de naam ‘Basstripper’ en scoorde met ‘In The City’ een monsterhit. Vandaag is hij meer in het buitenland te vinden dan in België. Zijn meest recente tournee was in Australië. De dnb-artiest is met 10.000.000 streams een van de meest gestreamde dnb-artiesten. “Mijn recente succes dank ik grotendeels aan mijn single ‘In The City’, die viraal is gegaan”, aldus Antoon. “Onlangs ben ik teruggekeerd van een tour in Australië waar ik de support act was van Bou tijdens 4 shows in Sydney, Perth, Brisbane en Melbourne, vier dagen op rij. Ik was best onder de indruk van hoeveel mensen mij daar kenden.” (RV)

Antoon Vaneeckhout is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

