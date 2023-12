Stem Annick Duyck tot Krak van Meulebeke

Annick Duyck (48) is momenteel hoofdverpleegkundige (onder meer op de dienst oncologie) in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Naast haar veeleisende dagtaak is Annick ook nog medevoorzitter van de plaatselijke Markantafdeling. “Een vereniging die me veel energie schenkt”, zegt ze. Door haar inzet, samen met een dynamisch bestuur en medevoorzitter Lieselot Devriese, bloeit de vereniging met 141 leden als nooit tevoren. Annick is gehuwd met Frederick Verhoye. Amélie is hun 15-jarige dochter die bij Folle et Fou de pannen van het dak danst en waar Annick ervoor zorgt dat de dansers steeds mooi aangekleed en geschminkt op het podium verschijnen bij wedstrijden. (LB)

Annick Duyck is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

