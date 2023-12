Stem Ann Verheye tot Krak van Nieuwpoort

Op 2 september nam Ann Verheye (64) afscheid van café Astra, na 33 jaar. In 1990 volgde ze er Roger Maes en Yvette Maurau op.

Als echte Nieuwpoortse begon Ann haar carrière als zwembadredster in de Floreal. Dat was ze vier jaar. Daarna stapte ze in de horecawereld. In café Astra ontwikkelde ze een sterke band met de lokale bevolking én de vakantiegangers, door de opkomst van fietstoerisme. Voetbalclub VKNE Astra ‘90 en Wielertoeristen Club Nieuwpoort vonden er een thuis.

“Ik ben echt blij met deze nominatie. Het is een prachtige afsluiter van een tijdperk en ik ervaar het als de kers op de taart van mijn carrière”, aldus Ann. (PG)