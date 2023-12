Stem Ann Vandenbossche tot Krak van Zedelgem

Zedelgemnaars kunnen Ann Vandenbossche kennen van haar verhalenbusje tijdens onder meer de gemeentelijke speelpleinwerking. Sinds drie jaar inspireert ze kinderen en volwassenen met originele vertellingen en muziek. Waar Ann neerstrijkt, haalt ze mensen even uit hun dagelijks ritme om te luisteren naar (levens)verhalen en ontboezemingen. “In moderne tijden met sociale media ontstaan de beste gesprekken nog steeds door persoonlijk contact met koffie of thee. Op vraag van organisatoren van bijvoorbeeld festivals evenementen, of ook door mijn eigen ingeving, laat ik wie dat wil even stilstaan en dromen volgen.” Ann schept mobiele rustplekjes. (HV)

Ann Vandenbossche is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Ann Vandenbossche