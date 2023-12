Stem Ann Dorme tot Krak van Roeselare

Bart David (53) vecht momenteel een ongelijke strijd uit tegen ALS, een ziekte waarbij de levensverwachting erg beperkt is. Hij krijgt de beste zorgen van zijn echtgenote Ann Dorme (56), maar ook zij heeft het niet getroffen. Haar lichaam wordt geteisterd door MS. Dat weerhoudt het koppel niet om positief in het leven te staan. Ann en Bart zijn ook graag gezien, hebben een grote schare vrienden en die organiseerden dit jaar samen met de familie een benefiet. “Daar hebben we veel deugd van gehad. Want de ziekte slaat steeds harder toe bij Bart, hij heeft het nu ook al erg moeilijk met praten. Dankzij de opbrengst van de benefiet hebben we nog wat aanpassingen kunnen doen in ons huis. Broodnodig, want het is ook vaak behelpen.” (WVS)

Ann Dorme is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

