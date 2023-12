Stem Andy Verschelde tot Krak van Oostrozebeke

Bij de plaatselijke Unizo-afdeling is de toekomst verzekerd door de komst van een nieuwe voorzitter. Andy Verschelde (44) volgt er de verdienstelijke Kurt Demasure op. Hij is al 25 jaar foorreiziger. Daarnaast is hij zelfstandig marktkramer met een stand met koffie en andere warme drankjes. “Ik ben al 7 jaar in het bestuur van Unizo en sinds één jaar verkozen tot voorzitter. Ik wil er voor zorgen dat Unizo geregeld in de schijnwerpers staat met leuke activiteiten zoals de handelsbeurs, een eindejaarsactie, het opmaken van een vakantiekalender en ook nog leuke activiteiten voor de leden. Van Oostrozebeke willen we een interessant economisch dorp maken.” (CLY)

Andy Verschelde is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

