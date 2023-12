Stem Andy De Waele tot Krak van Zulte

Zultenaar Andy De Waele (41) organiseerde de eerste editie van Rock4Cancer, gratis live muziek voor het goede doel. “Een paar jaar geleden is mijn schoonpa heel plots gestorven aan een agressieve vorm van kanker. Tien dagen na de vaststelling stierf hij. Dit had zo’n enorme impact, dat hou je niet voor mogelijk.”

“Dat was het sein om Rock4Cancer op te richten, samen met nog enkele vrienden. Alleen kan je dat natuurlijk niet. Groepen vragen, vrijwilligers vinden, affiches maken en ophangen, sponsors vinden… De opbrengst schenken we niet zomaar weg. We willen er iets goeds mee doen. Dat ik genomineerd ben, is heel leuk, maar ik ben daar zo niet mee bezig. Ik doe dit uit vrije wil, om iets te betekenen.” (ELD)