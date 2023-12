Stem Andreas Lemarcq tot Krak van Avelgem

Andreas Lemarcq (41) is een Avelgemnaar in hart en nieren. De archiefverantwoordelijke werkt wel voor de gemeente Anzegem, maar alles daarbuiten speelt zich af rond de kerktoren van Avelgem. Hij is al jaar en dag actief lid van het bestuur van jeugdhuis Krak als oud-voorzitter en huidig bestuurslid. Bovendien was hij een van de drijvende krachten achter het feestweekend voor het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis. “Afgelopen jaar was dan ook enorm druk. Heel het feestweekend voelde aan als een ontlading”, zegt de trotse vrijwilliger. Door het opmaken van het archief voor de expo op het feestweekend is hij ook in de Geschied- en oudheidkundige Kring gerold. (JDB)

Andreas Lemarcq is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

