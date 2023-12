Stem André Dewaele tot Krak van Deerlijk

André Dewaele (67) uit de Pikkelstraat heeft een bijzonder druk jaar achter de rug. Als ondervoorzitter van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia was hij van dichtbij betrokken bij de organisatie van de vele activiteiten die plaatsvonden naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de muziekmaatschappij. “Je overvalt mij een beetje met het feit dat ik genomineerd ben. Ik zat er niet op te wachten, maar het doet wel deugd”, reageert André, die al ruim een halve eeuw lid is van de fanfare en ook vele decennia instructeur was van het trommelkorps. Reken daarbij nog zijn verregaand engagement bij de teken- en schilderclub Magenta en je hebt meer dan gevulde dagen. (DRD)

André Dewaele is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor André Dewaele